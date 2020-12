Acilia, brutto incendio nel supermercato Eurospin di via Prato Cornelio

Nella nottata di oggi, venerdì 4 dicembre 2020, è scoppiato un incendio nel supermercato Eurospin di via Prato Cornelio, zona Acilia.

Acilia, incendio all’Eurospin

Alle ore 2,34 la sala operativa ha inviato in via di Prato Cornelio la squadra vf di Ostia per incendio attività commerciale (supermercato Eurospin).Nessuna persona ne abitazioni adiacenti sono rimaste coinvolte. Sono in corso le indagini per scoprire le cause dell’incendio.

Sul posto in ausilio della 13/A anche un’autobotte(Ab/13),l’autoscala(AS/13),il carro sollevamenti, il carro autoprotettori (Ta/6) ,le forze dell’odine per quanto di competenza.