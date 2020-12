In servizio per il controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Velletri, diretto da Luca De Bellis, venerdì scorso hanno notato in via Tevere a Lariano, alcuni giovani appartarsi e dialogare tra di loro con fare sospetto.

Ecco cosa è successo

Uno di questi, accortosi della presenza della polizia, ha gettato sotto un veicolo parcheggiato, un involucro risultato poi contenere marijuana per un peso di circa 12.30 grammi.

Alla richiesta degli agenti, il giovane, identificato per D.C.G., romano di 20 anni, ha dichiarato ai poliziotti che lo stupefacente appena lanciato era suo e che il veicolo sotto il quale lo aveva gettato, era di proprietà del padre.

Ad insospettire i poliziotti è stata l’insistenza di “Isco”, cane poliziotto, che ha iniziato a “fiutare” il giovane assumendo una posizione di allerta nei suoi confronti. Il ragazzo a quel punto ha ammesso che la sostanza appena gettata l’aveva prelevata proprio dall’interno dello slip.

Perquisito il veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto, nascosta nel bracciolo posizionato fra i sedili anteriori, 1,80 grammi di marijuana e 0,20 grammi di hashish.

Ulteriori 4,80 grammi di marijuana sono stati rinvenuti nell’abitazione del giovane oltre ad un bilancino di precisione, un coltello da cucina nonché materiale per il confezionamento delle dosi.

Arrestato, il giovane dorà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il veicolo in questione, qualche sera prima alla vista della volante, si era dato alla fuga a folle velocità per le vie del centro di Lariano facendo perdere le proprie tracce. Con l’ausilio della Polizia Locale, si era però riusciti a visionare alcune immagini delle telecamere di sicurezza dalle quali era stato immortalato il veicolo mentre sfrecciava a tutta velocità. Il proprietario del mezzo, interpellato in merito, nella circostanza, aveva dichiarato che quella sera la vettura era in uso a suo figlio, proprio il giovane arrestato. Nei suoi confronti, si sta procedendo alla sanzione per violazione al codice della strada.