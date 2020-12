Acea assume personale: tante le figure ricercate. Anche a Roma

Come viene riportato sul noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, la nota azienda Acea assume personale. Posizioni aperte anche a Roma.

Acea assume personale: ecco le figure ricercate

Acea è una multiservizi attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei settori dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. Come si legge dal sito aziendale, gli ambiti professionali interessati dalla ricerca sono tanti, da quello legale a quello ambientale, anche per categorie protette.

Ecco le posizioni aperte

Ingegnerie toscane

Addetto tecnico amministrativo (categorie protette)

La risorsa sarà collocata all’interno del settore sicurezza cantieri. Si occuperà del controllo dei documenti riferiti alla verifica della Idoneità Tecnico Professionale delle imprese

Addetto assistente CSE

Il candidato ideale dovrà garantire la conformità alle normative in materia di sicurezza nei cantieri dei Gestori del SII con lo scopo di assicurare un corretto livello di prevenzione dei rischi

Acea energia spa

Specialist “Go to market”

Il Gruppo Acea ricerca una persona da inserire come Specialist nel Go To Market in Acea Energia, Società del Gruppo che opera in ambito Commerciale e Trading e che offre soluzioni innovative e flessibili nella vendita di Energia e Gas naturale

Reporting customer operations specialist

La figura si occupa di Reporting Customer Operations Specialist, per la gestione delle attività di analisi della reportistica direzionale legata ai processi di fatturazione, rapporti con i distributori, reclami e credito

Energy metering assistant

Acea Energia, primaria Società del Gruppo Acea che offre soluzioni innovative e flessibili per la vendita di Energia e Gas naturale, ricerca candidati per la figura di Energy Metering Assistant

Altre posizioni aperte

Acea ambiente srl

Specialista senior legale e societario

Il Gruppo Acea ricerca di uno Specialista Relazioni Sindacali e Costo del Lavoro da inserire all’interno della Società Areti SpA che gestisce la rete di distribuzione elettrica, privata e pubblica oltre che l’illuminazione artistica di Roma.

Project engineering impianti industriali rifiuti

Colui che sarà scelto verrà inserito all’interno della Società Acea Ambiente.

Manutentore elettromeccanico

La risorsa dovrà assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, con particolare riferimento ai sistemi/impianti elettro-meccanici sulla base delle indicazioni e della programmazione del diretto Responsabile

Quadrista

Acea Ambiente ricerca candidati per la figura di Quadrista per il proprio impianto di termovalorizzazione sito a Terni (TR).

Come candidarsi

Selezionate la posizione aperta che vi interessa e cliccateci sopra. Premendo sul pulsante blu in alto a destra potrete caricare il vostro curriculum e inoltrare quindi la vostra candidatura ufficiale.