Dmail Roma cerca commessi: ecco come fare per inviare il Cv

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, la nota azienda Dmail è alla ricerca di personale da inserire in organico. Posizioni aperte a Roma.

Offerte di lavoro per Dmail Roma: i dettagli

Dmail, noto marchio specializzato nella vendita di oggettistica e prodotti per la casa e il tempo libero, è in procinto di assumere nuove risorse. In particolare, l’azienda è alla ricerca di commessi per alcuni punti vendita a Roma. Le offerte di lavoro, come si apprende dallo stesso sito dell’azienda, si rivolgono maggiormente ad aspiranti Sales Assistant (assistente di vendita)

Le caratteristiche

Dmail, in particolare, è alla ricerca di persone proattive e dinamiche, curiose e con una buona capacità di lavorare in team. E’ inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, una precedente esperienza nel settore retail. La società offre contratto part time con possibilità di crescita e bonus in base alla performance dello store.

Come fare per candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro presso Dmail, è necessario visitare la sezione “Lavora con noi” del sito del Gruppo. Dopo aver individuato la posizione di interesse, occorrerà compilare il form online e inoltrare il curriculum vitae.