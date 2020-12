La Compagnia di Alatri nell’ambito di un piano di sicurezza predisposto dal Comando Provinciale di Frosinone, al fine di infondere sicurezza nei cittadini, prevenire reati predatori in occasione delle festività natalizie e contrastare fenomeni di assembramento, ha attuato un servizio coordinato nella propria giurisdizione con l’impiego delle pattuglie delle Stazioni dipendenti. L’attività ha permesso di conseguire i seguenti risultati:

I fatti

A Trevi nel Lazio i militari della locale Stazione, a seguito della segnalazione di un privato cittadino circa la presenza di un furgone in una zona isolata della località Altipiani di Arcinazzo, ove sono presenti numerose ville attualmente disabitate, immediatamente rintracciavano il veicolo procedendo al controllo del conducente, identificato in un 24enne di origini marocchine residente ad Alatri, già censito per reati contro il patrimonio. L’uomo, che non sapeva fornire valide giustificazioni circa la sua presenza in quel luogo, veniva proposto per la misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in quel Comune per anni tre.

Altri interventi di questi giorni hanno riguardato le zone di San Giovanni Incarico, San Giorgio a Liri, Fiuggi e Arce.