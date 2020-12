La Compagnia di Alatri nell’ambito di un piano di sicurezza predisposto dal Comando Provinciale di Frosinone, al fine di infondere sicurezza nei cittadini, prevenire reati predatori in occasione delle festività natalizie e contrastare fenomeni di assembramento, ha attuato un servizio coordinato nella propria giurisdizione con l’impiego delle pattuglie delle Stazioni dipendenti. L’attività ha permesso di conseguire i seguenti risultati:

I Carabinieri della Stazione di San Giorgio a Liri, durante il controllo di un’autovettura condotta da un 42enne romeno residente a Pignataro Interamna, hanno accertato che il veicolo era scoperto da assicurazione e l’uomo, che trasportava due connazionali di 20 e 47 anni, guidava con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentiti dalla legge.

A conclusione di tutti gli accertamenti, i militari hanno deferito in stato di libertà il soggetto per guida in stato di ebbrezza alcolica, procedendo al ritiro della patente di guida ed al sequestro del veicolo. Il 42enne e le due donne trovate in sua compagnia, controllati in orario notturno, venivano anche sanzionati amministrativamente per il mancato rispetto dei divieti imposti dall’ultimo DPCM.

I Carabinieri di Pico hanno deferito in stato di libertà un 48enne di San Giovanni Incarico per guida in stato di ebbrezza alcolica. I militari, nel corso del controllo hanno notato che l’uomo evidenziava chiari sintomi riconducibili all’abuso di alcol e, sottoposto al test dell’etilometro, è risultato avere valori cinque volte superiori a quelli consentiti.

Anche in questo caso è stata ritirata la patente di guida e sequestrata l’autovettura.

Altri interventi di questi giorni hanno riguardato le zone di Trevi nel Lazio, Fiuggi e Arce.

Foto di repertorio