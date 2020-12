IN’S Mercato assume personale: posizioni aperte nel Lazio

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, la nota catena di supermercati IN’S è alla ricerca di personale. Posizioni aperte in tutta Italia, anche nel Lazio.

IN’S Mercato cerca personale: ecco le figure ricercate

IN’S Mercato è una catena di discount nata nel 1993 e che oggi conta più di 460 punti vendita. Al momento l’azienda è presente in diverse regioni del Centro e Nord Italia, anche se il Gruppo è in continua espansione. Le posizioni aperte, come si apprende dal sito, sono varie e per varie regioni d’Italia. Tra queste anche il Lazio:

Responsabili di punto vendita

Allievi area manager

Addetti operazioni ausiliarie alla vendita

Ispettori di zona

Come fare per candidarsi

Tutte le posizioni aperte possono essere consultate e approfondite sul sito ufficiale della catena di supermercati, nella sezione “Lavora con noi”. Per inviare la candidatura è necessario cliccare sulla posizione di interesse e compilare il form online.