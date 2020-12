Su 1116 tamponi eseguiti in Ciociaria, sono 98 i nuovi positivi in provincia di Frosinone. Mentre, 5 sono le persone decedute. Leggiamo insieme i dati del bollettino Covid-19 in Ciociaria, diramato dalla Asl di Frosinone.

Covid-19: bollettino Coronavirus di oggi, 5 dicembre in provincia di Frosinone

Sono 16 i nuovi positivi a Sora, 8 a Cassino, 8 a Veroli, 7 ad Alatri, 5 a Ferentino, 4 a Frosinone, 4 a Fiuggi e 3 a Isola del Liri. In riferimento ai decessi si tratta di una donna di 89 anni residente a Ferentino, un uomo di 87 anni residente a San Giovanni Incarico, un uomo di 95 anni residente a Veroli, una donna di 89 anni residente a Frosinone e un uomo di 45 anni residente a Sant’Andrea del Garigliano tutti con precedenti patologie.

Tabella in galleria