Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata presso Pozzi Carpello, mercoledì 09 dicembre dalle ore 12:00 alle 18:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni Comuni. In particolare le zone interessate sono:

Comune di Broccostella:

via Schito, via Pesca, via Stella, località Brocco Alto e zone limitrofe.

Comune di Sora:

zone alimentate da serbatoio Sant’Antonio Forletta Alto: via San Marciano, “Ospedale SS Trinità”, via Cocorbito, via Campopiano, via Valleradice, via Ischitelli, via San Vincenzo Ferreri

zone alimentate da serbatoio Sant’Antonio Forletta (la sospensione del flusso inizierà circa un’ora più tardi): centro storico e vie limitrofe, comprese tutte le scuole;

zone alimentate da rilancio Villa Carrara: via Trecce, via Pantano, via Ruscitto, via Bonomi, via Pagnanelli, via Madonna della Stella, via Villa Carrara, via Sottoferrovia, via Camangi, via Annibale Petricca, via San Giuliano, via Sura, via Colle d’Arte, via Colle Marchitto, via Campovarigno, via Tombe, via Pozzo Pantano e zone limitrofe.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.