Frosinone, Vigili del Fuoco: festeggiamenti in onore di Santa Barbara

In data odierna si sono svolti i festeggiamenti in onore di S. Barbara, Santa Patrona dei Vigili del Fuoco.

La festività è stata celebrata presso la sede centrale del Comando in forma contenuta, in ottemperanza

alle disposizioni vigenti in materia di contenimento del contagio da COVID-19 e divieto di

assembramenti.

La tradizionale Santa Messa è stata officiata da S.E. Mons. Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosinone,

con la limitata presenza delle invitate autorità civili e militari, del personale in servizio e dell’ANVVF

(Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo) che hanno fornito adesione.

Come di consueto, la Santa Messa è stata preceduta dalla deposizione di una corona al cippo lapideo

sito presso l’area antistante l’ingresso della Sede Centrale del Comando, in memoria di tutti i caduti del

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nel pomeriggio il Comandante, Ing. Gabrielli, provvederà alla deposizione delle corone presso tutte le

sedi distaccate, in particolare quelle di Cassino e Sora che sono intitolate in memoria dei vigili del fuoco

del Comando di Frosinone caduti in servizio.