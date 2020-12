Sembra iniziata l’operazione di bonifica della discarica “Le Lame” di Frosinone.

La situazione

“L’inizio delle operazioni di bonifica della discarica ‘Le Lame’ di Frosinone è davvero un risultato importante. Sono stanziati 10,8 milioni per un intervento risolutivo in uno dei luoghi simbolo della Valle del Sacco”.

Così in una nota il Presidente del Consorzio Industriale Asi, Francesco De Angelis.

“Oltre alle ovvie ripercussioni sotto il profilo ambientale, andrei a sottolineare anche i benefici sulla nostra area industriale per la quale, come Consorzio Asi, stiamo investendo svariate risorse per renderla sempre più attrattiva agli occhi di nuovi investitori: con l’abbattimento del mostro di via Le Lame si aggiunge sicuramente un nuovo determinante risultato in questa direzione, per uno sviluppo nuovo, sostenibile in ottica green. Grazie alla Regione Lazio per questo intervento così atteso dai nostri concittadini”, conclude De Angelis.

Foto di repertorio