Conferenza Conte nuovo DPCM 4 dicembre: quando parla Conte?

Attesa nuova conferenza stampa questa sera. Oggi, 3 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlerà alla nazione. Inutile dire che il discorso verterà sul nuovo DPCM in vigore dal 4 dicembre: il cosiddetto DPCM di Natale. Il Premier darà delucidazioni in merito alle nuove linee guida che verranno introdotte da domani per contrastare il Coronavirus.

Quando parla Conte e dove vedere la conferenza stampa

La conferenza è attesa per le 20:15 di oggi. Dove vederla: sarà visibile su tutti i principali TG che saranno in onda a quell’ora, sulle pagine ufficiali social di Giuseppe Conte e di Palazzo Chigi, oltre che sul sito ufficiale.

https://twitter.com/GiuseppeConteIT/status/1334502880091443205/photo/1