Si terrà oggi 3 dicembre, in videoconferenza, il primo incontro del tavolo tecnico, voluto dalla Sindaca di Roma, con l’obiettivo di esplorare le soluzioni possibili per la conservazione della vocazione culturale dell’ex Cinema Palazzo.

Il tavolo tecnico di oggi, 3 dicembre

Prenderanno parte all’incontro l’Assessore all’Urbanistica Luca Montuori, l’Assessora al Patrimonio e alle Politiche abitative Valentina Vivarelli, il Vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo, la Presidente del Municipio II Francesca Del Bello e una rappresentanza dei cittadini che hanno animato questa esperienza nel quartiere. Così in una nota il Campidoglio.

Foto di repertorio