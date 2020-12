Ieri mattina a Paliano, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 20enne del luogo e il fratello 17enne già censito per reati contro la persona.

I fatti

In particolare, i militari, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dei due giovani delegata dall’Autorità Giudiziaria e finalizzata alla ricerca di un monopattino asportato giorni prima a Roma e localizzato tramite GPS in quella località, rinvenivano nella disponibilità degli indagati gr. 4,5 di hashish, gr. 1 di marijuana, 19 semi di canapa indiana e materiale vario atto al confezionamento dello stupefacente.

Dette sostanze ed il relativo materiale venivano sottoposti a sequestro, mentre il monopattino al momento non è stato ancora trovato.