Paliano, donazione di sangue in ricordo di Willy Monteiro Duarte

Sabato 28 novembre, si è svolta presso la sede Avis “Ugo Fioramonti” la consueta donazione di sangue, ma questa volta l’attività, già di per sé meritoria, si è arricchita con la dedica della giornata a Willy Monteiro Duarte.

L’iniziativa è stata ideata dal Consiglio dei Giovani insieme all’Avis e al Consigliere con delega alle Politiche Giovanili Serena Montesanti.

I donatori, tutti giovanissimi, sono stati 25 e sono state raccolte 23 sacche di sangue.

«Da una lettera di una nostra concittadina scritta a pochi giorni dalla morte di Willy – ha dichiarato il Consigliere Montesanti – nasce la mia proposta ai ragazzi del Consiglio dei giovani e all’Avis di Paliano di organizzare questa giornata finalizzata prevalentemente a coinvolgere giovani nella donazione del sangue.

Donare è un gesto d’amore gratuito verso il prossimo, è un frutto che ci ha lasciato Willy, un’eredità che stiamo abbracciando oggi e ogni volta che guarderemo al prossimo con amore. Allora ci tengo a ringraziare tutti i ragazzi che hanno preso parte alla donazione, il Consiglio dei giovani che con serietà si è impegnato in questa iniziativa e un grazie alla bellissima famiglia dell’Avis, realtà preziosa per il nostro territorio che ci ha accolti a braccia aperte».

Il Vicesindaco e Assessore alla Sanità Valentina Adiutori: «Donare il sangue è un atto di grande generosità e altruismo ma che in questo particolare momento di emergenza sanitaria acquista un valore ancora più alto. Come sempre c’è stata una buona partecipazione e ancor più importante è stato vedere tanti giovani pronti ad aderire all’iniziativa. Un ringraziamento a tutti i volontari Avis e al presidente Antonella Rosina per il grande lavoro che svolgono per la comunità».

«La donazione del sangue è l’azione di un singolo individuo, che agisce volontariamente e spontaneamente, senza obbligo, a favore dell’altro. Questa definizione ben si sposa con il ricordo del nostro caro Willy che altro non ha fatto che adoperarsi per gli altri in maniera sincera e altruista. Dunque un grande ringraziamento al Consiglio dei Giovani e al Consigliere Montesanti e naturalmente all’AVIS». Queste le parole del Sindaco Domenico Alfieri.