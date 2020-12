Paliano, il 7 dicembre 2020 apre il presidio per i test rapidi Covid-19

A partire da lunedì 7 dicembre nella nella città di Paliano sarà attivato un presidio per effettuare i test rapidi da Covid-19.

Presidio per test rapidi a Paliano

L’apertura del presidio, patrocinata dal Comune di Paliano, sarà realizzata dalla farmacia Cerimele in collaborazione col comitato locale della Croce Rossa nel solco dell’accordo regionale stipulato tra Federfarma e Croce Rossa Italiana.

Il presidio sarà installato in viale Umberto I (davanti i locali dell’ex Ottica Frioni) e sarà accessibile esclusivamente tramite appuntamento telefonico al numero 0775 578 451 negli orari lavorativi della farmacia Cerimele.

Nella struttura sarà possibile effettuare sia il test sierologico che il tampone rapido antigenico.

«L’allestimento di questo presidio – ha dichiarato l’assessore alla Sanità e Tutela della salute dei cittadini, Valentina Adiutori – nasce dall’esigenza di fornire alla cittadinanza un accesso agevole a degli strumenti sanitari ormai irrinunciabili per il contenimento e il contrasto alla diffusione del virus. Dalla prossima settimana non sarà più necessario uscire da Paliano per effettuare i test sierologici o i tamponi antigenici: avremo un punto di riferimento nel centro urbano, facilmente raggiungibile per chiunque ne avesse bisogno».

«Ringrazio la farmacia Cerimele e i volontari della Croce Rossa di Paliano a nome di tutta la comunità palianese. La possibilità di effettuare i test rapidi da Covid-19 qui a Paliano è di fondamentale importanza per la salute di tutti i cittadini, specie in un frangente delicato della pandemia come quello che stiamo vivendo. L’apertura del presidio rappresenta un servizio concreto a cui abbiamo dato da subito massimo sostegno e attenzione come amministrazione comunale».