Nella consapevolezza che tante persone della nostra comunità cittadina vorranno portare il proprio ultimo saluto alla piccola Asia e stringersi al dolore della famiglia e viste le stringenti norme anti assembramento, l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione il Palazzetto dello sport “Tiziano Ciotti” per la cerimonia funebre che si terrà venerdì 27 novembre alle ore 15:00 nel rispetto pedissequo delle normative anti-Covid. Pur comprendendo che il dolore e lo sgomento per il tragico incidente spinge ogni cittadino a testimoniare alle esequie e portare un saluto alla famiglia, l’Amministrazione Comunale invita i cittadini che non siano parenti e amici delle famiglie Pizzutelli/Valeri ad astenersi dal recarsi presso il Palazzetto dello sport, per evitare assembramenti e problemi di viabilità. Per garantire l’ordine e vigilare sul rispetto delle norme anti-Covid saranno presenti alla cerimonia gli agenti della Polizia Locale, i volontari del Nucleo di Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri – ODV, quelli dell’Accademia Kronos, e gli operatori della Croce Rossa Italiana.

La grave tragedia che ha colpito la nostra città non può lasciarci anche formalmente indifferenti ed invitiamo pertanto, nella fascia oraria delle esequie 15:00 – 17:00 i commercianti della città ad osservare un momento di raccoglimento ed a fermare per il tempo che riterranno opportuno, per solidarietà e ricordo della piccola Asia, le proprie attività quotidiane.