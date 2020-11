Trastevere, chiuso un locale per apertura oltre l’orario consentito

Nell’ambito dei quotidiani controlli in materia di contenimento al Covid-19, i Carabinieri del Gruppo di Roma la scorsa sera, in due distinti interventi, hanno disposto la chiusura provvisoria di un locale e sanzionato 35 persone, per violazione delle norme previste dal DPCM del 24 ottobre.

In particolare poco dopo le 19, i Carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno notato, in un locale, situato in Vicolo del Cinque, attraverso i vetri della porta d’ingresso chiusa, un gruppo di persone all’interno. Scattato il controllo, i militari hanno accertato la presenza di 20 persone, tra chi banchettava seduto ai tavoli e chi era in attesa di essere servito.

I Carabinieri hanno identificato il titolare ed hanno disposto la chiusura provvisoria di 3 giorni dell’esercizio commerciale e sanzionato i 20 avventori.

Poco dopo, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli sono intervenuti in piazza delle Muse, con lo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza previste dal DPCM.

Sul posto, i Carabinieri hanno provveduto a sciogliere un assembramento di circa 200 persone, riuscendo ad identificare 25 persone. Per 11 giovani i militari hanno fatto scattare la sanzione, per il mancato utilizzo delle previste mascherine facciali, mentre altri 4 sono stati multati per il mancato distanziamento sociale di almeno un metro.