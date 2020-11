San Cesareo, fermati ai controlli: a loro carico accuse molto pesanti

A “San Cesareo” di San Vittore del Lazio , i militari della Stazione di Cervaro, hanno proceduto al controllo di un’autovettura condotta da una 31enne (già censita per sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte al sequestro, furto in abitazione, truffa, associazione a delinquere, rapina aggravata), con a bordo un 33enne (già censito per truffa, furto, ricettazione, rapina aggravata, stupefacenti), entrambi residenti a Siracusa.

I dettagli

A carico degli stessi, che non erano in grado di fornire plausibili giustificazioni circa la loro presenza in quella località, ricorrendo i presupposti di legge è stata avanzata la proposta per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di San Vittore del Lazio per anni tre.