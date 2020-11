San Cesareo Covid, bollettino di oggi: 58 casi positivi

“Vi comunico con grande piacere che negli ultimi 25 giorni sono guariti 67 concittadini che erano entrati in contatto con il virus – dichiara il Sindaco Alessandra Sabelli. – Possiamo dire che le misure restrittive adottate a livello nazionale e regionale, hanno generato un calo consistente di positivi.

Ringrazio nuovamente i cittadini che ci hanno comunicato la positività consentendoci di avere contezza dei numeri relativi alla pandemia, e di attivare tempestivamente la raccolta rifiuti covid.

In merito a questo ringrazio anche l’Ufficio Ambiente per l’efficienza nell’attivazione del suddetto servizio. Infine mi rivolgo ai cittadini ribadendo che non è ancora il momento di abbassare la guardia. I dati nazionali sono ancora molto preoccupanti.