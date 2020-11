Coronavirus: 118 positivi in città

I dati sono stati forniti il 25 novembre 2020 dai medici di famiglia, che l’Amministrazione Comunale di Valmontone ringrazia per la collaborazione. I dati, uniti a quelli della Asl Roma5, portano a un saldo, tra nuovi positivi e guarigioni al Covid – 19, di 118 contagiati in Città.

Ricordando loro di rispettare l’isolamento e ai “contatti stretti” la quarantena; facciamo a tutti i migliori auguri di pronta guarigione – spiegano dall’Amministrazione.

Si ricorda inoltre che l’Amministrazione comunale ha attivato il numero 331 4764091 e la mail sindaco@comune.valmontone.rm.gov.it per essere vicina ai cittadini che, in caso di necessità, possono scrivere o chiamare e saranno ricontattati per ascoltare le loro esigenze.

Raccomandiamo a tutti di rispettare le regole: distanziamento, mascherina e igiene delle mani.

Il sindaco della Città di Valmontone

Alberto Latini