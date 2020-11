San Cesareo, prossima apertura Maury’s: ecco dove inviare il CV

Grande novità per la città di San Cesareo. Difatti, nei prossimi giorni, aprirà un nuovo punto vendita Maury’s. Ecco come inviare la propria candidatura.

San Cesareo, in arrivo il nuovo Maury’s

Una superficie di circa 3.200 metri quadri e tanti prodotti da vendere. Il nuovo punto vendita Maury’s è pronto ad aprire battenti nella città di San Cesareo. Una grande occasione non solo per i tanti clienti che quotidianamente scelgono Maury’s, ma anche per tante persone che in questo momento sono alla ricerca di un posto di lavoro.

Come si legge dal portale Maury’s, per potersi candidare basta inviare un curriculum all’indirizzo L’indirizzo mail tivoli@maurys.it.

La storia del negozio

Maury’s, una delle più rilevanti realtà della Grande Distribuzione Specializzata operanti in Italia, nasce a Roma nel 1982 dall’intuizione di Mauro Fusano che decide di investire in un settore commerciale allora solo emergente. Il battesimo di quella che diventerà un’estesa catena di negozi specializzati, viene celebrato in Via Ciamarra, in un piccolo negozio di appena 48 mq. Ma l’intuizione del fondatore si rivelerà presto giusta: specializzarsi nel mercato del «non food», settore che la Grande Distribuzione in quel periodo concentrata prevalentemente sul fronte alimentare, considerava del tutto marginale.

Nell’arco di pochi anni le aperture si moltiplicano fino ai quasi 100 punti vendita Maury’s in Italia dislocati tra Lazio, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Lombardia e Campania.

Negli anni, la filosofia del fondatore e lo spirito con cui ancora oggi gestisce l’azienda è rimasta quella originale.