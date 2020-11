Valle Martella, assalto a portavalori a Zagarolo: ecco cosa è successo

Le notizie che giungono da Valle Martella sono ancora frammentarie. Sta di fatto che c’è stato un assalto a un furgone portavalori in via Bellini. L’episodio è avvenuto in località Valle Martella, frazione del Comune di Zagarolo.

Il fatto

L’assalto al portavalori sarebbe avvenuto davanti un ufficio postale del luogo. Stando a quanto trapela, sembra che siano state almeno tre le persone che hanno preso parte all’azione. Tutti avevano volto travisato e alcuni erano armati. L’assalto sarebbe riuscito e ci sarebbe stata una sparatoria – come riporta Leggo – in cui una guardia giurata avrebbe avuto la peggio, restando ferita. La ferita sarebbe stata all’inguine. I malviventi sarebbero dunque riusciti a scappare con del denaro.

La guardia giurata è stata prontamente soccorsa e trasportata in elicottero all’ospedale San Camillo di Roma. Sembra comunque che non sia in pericolo di vita. Sull’episodio starebbero indagando i carabinieri locali. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio