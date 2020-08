Al termine di un inseguimento, i Carabinieri della Stazione di Colonna hanno arrestato un cittadino albanese di 27 anni, senza fissa dimora, nullafacente e con precedenti, con le accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale, rientro in Italia senza autorizzazione e porto abusivo di armi.

Ecco cosa è successo

In località valle Martella, l’uomo alla vista della pattuglia dei Carabinieri si è dato alla fuga. Inseguito dalla pattuglia dell’Arma poco più tardi, giunto in via Sassobello, il 27enne ha perso il controllo della sua utilitaria ribaltandosi. Nonostante l’incidente il giovane è sceso dal mezzo ed è fuggito a piedi, ma è stato subito raggiunto ed ammanettato. A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello, del genere proibito, che è stato subito sequestrato.

Dopo l’arresto e stato accompagnato in caserma e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso il carcere di Rebibbia, in attesa del rito direttissimo.