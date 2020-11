Francesco Febbraro è stato nominato, dal Sindaco di Ciampino, Daniela Ballico, nuovo Assessore all’Assetto del Territorio. Lo comunica l’Amministrazione comunale con una nota ufficiale.

L’ARCHITETTO COMPLETA LA GIUNTA DEL COMUNE

“Sono estremamente soddisfatta – ha commentato il Sindaco Ballico – di poter inserire nella nostra squadra di governo della Città una persona dell’esperienza e dello spessore dell’Architetto Francesco Febbraro. Il suo curriculum e la sua grande preparazione, testimoniata dai numerosi incarichi di prestigio e dalle sue pubblicazioni, sono una garanzia per il nostro Comune”.

CIAMPINO: NOMINATO IL NUOVO ASSESSORE ALL’ASSETTO DEL TERRITORIO, FRANCESCO FEBBRARO

L’Architetto Francesco Febbraro ha ricoperto le cariche di Direttore degli uffici tecnici di Zagarolo e San Cesareo, nonché Direttore dell’Ufficio Concessioni Edilizie del Comune di Roma, Direttore del Dipartimento di Attuazione degli strumenti Urbanistici del Comune di Roma, Direttore dei Municipi XIX “Monte Mario”, X “Cinecittà”, V “Tiburtino” e VIII “Ostiense”, nonché del dipartimento Sport del Comune di Roma.

“Il nostro obiettivo – ha continuato il Sindaco di Ciampino – è integrare la professionalità dell’Architetto Febbraro con quelle dei nostri Uffici tecnici e del nostro Ufficio Speciale che sta portando avanti il complesso programma di Rigenerazione Urbana del nostro Comune in applicazione ai principi della LR 7 del 2017. Un progetto ambizioso, che punta deciso verso la Città del 2030 e che non può prescindere da professionisti di tale spessore, umano e professionale”.

“Ringrazio il Sindaco Daniela Ballico per l’opportunità e l’onore che mi offre di mettere la mia lunga esperienza professionale di tecnico e dirigente pubblico al servizio della comunità di Ciampino”. Ha commentato, a margine della sua nomina, l’Architetto Febbraro.

“Mi impegnerò affinché la gestione degli indispensabili processi di trasformazione, rigenerazione e riordino del territorio, previsti dal programma del Sindaco, siano portati avanti con tenacia e all’insegna della trasparenza e della più ampia condivisione”.

“Voglio rivolgere a Francesco i miei auguri di buon lavoro per l’importante incarico che si appresta a svolgere – ha concluso il Sindaco di Ciampino – pienamente convinta che saprà essere, grazie alla sua esperienza, un grande valore aggiunto per la nostra Amministrazione e per la Città intera”.