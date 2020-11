Nel pomeriggio di martedì 24 novembre l’Amministrazione Comunale di Paliano, insieme alle associazioni del territorio, ha ricevuto nella sede comunale il maresciallo dei carabinieri Antonio Iovine che a breve lascerà la stazione di Paliano e sarà trasferito a quella di Gallicano nel Lazio.

Un cordiale colloquio fra i presenti in cui il Sindaco Domenico Alfieri ha ringraziato a nome della città il lavoro svolto e la costante collaborazione del maresciallo : «Ringrazio il maresciallo Iovine per la competenza e la dedizione mostrate in questi anni, sia nella sua veste professionale sia come persona sempre cordiale e disponibile. Gli auguriamo nuovi successi in questo suo nuovo percorso».