Paliano, donazione Avis presso la sede “Ugo Fioramonti” in ricordo di Willy

Sabato 28 novembre, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 si terrà la donazione di sangue presso la sede Avis “Ugo Fioramonti”, a Paliano.

Non si tratterà però dell’abituale appuntamento mensile perché il Consiglio dei Giovani insieme all’Avis e al Consigliere con delega alle Politiche Giovanili Serena Montesanti, hanno voluto dedicare la giornata di donazione allo scomparso Willy Monterio Duarte, che verrà ricordato al termine dell’attività.

La dichiarazione di Serena Montesanti, Consigliera con delega alle Politiche Giovanili

«Sarà un pomeriggio in cui, come sempre, si auspica una buona partecipazione dei donatori, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria, ma che abbiamo tanto voluto avvicinare al ricordo di Willy, una persona che non c’è più ma che tanto ha fatto e dato per gli altri.

I buoni esempi sono importanti per imprimere in tutti, soprattutto nei giovani, la cultura dell’altruismo, nella vita quotidiana come in questo caso, nella vitale attività della donazione di sangue», questo l’invito del Consigliere Montesanti.

Si ricorda che per donare è necessaria la prenotazione al tel. 331 339 63 92.