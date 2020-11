Se i rallentamenti sulla Metro C di Roma stanno influenzando la giornata di tanti pendolari, anche sulla A1 Roma-Napoli le cose non vanno altrettanto meglio. Difatti, tra Anagni e Colleferro, si registrano dei rallentamenti a causa di un incidente.

A1, incidente tra Anagni e Colleferro

La notizia viene riportata direttamente dal portale di informazione sulla viabilità, Astral. In questo momento, sulla A1 Roma-Napoli, si registrano dei rallentamenti tra Anagni e Colleferro a causa di un incidente stradale.

Le cause del sinistro ancora non sono state rivelate ma, il personale autostradale, sta intervenendo sul posto per cercare di ripristinare la situazione nel minor tempo possibile.

Si raccomanda a tutti gli automobilisti in transito di prestare la massima attenzione.

Potrebbero seguire aggiornamenti.