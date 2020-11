“Voglio esprimere la mia solidarietà alle popolazioni coinvolte nel conflitto del Nagorno Karabakh, che in queste ore ha visto la firma di un accordo destinato a cambiare radicalmente la geopolitica in quella travagliata regione” Lo dichiara il Sindaco di Ciampino, nonché esponente di FdI, Daniela Ballico.

NAGORNO-KARABAKH: BALLICO: “SOLIDARIETA’ ALLE POPOLAZIONI COINVOLTE NEL CONFLITTO”

“Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di incontrare, in una visita ufficiale presso il Comune di Ciampino, l’ambasciatore della Repubblica Armena in Italia, S.E. Tsovinar Hambardzumyan, che ci aveva illustrato lo scenario del complesso conflitto ed al quale avevamo espresso tutta la nostra solidarietà e vicinanza”.

“La speranza è che non vengano abbandonati i rifugiati che in queste ore stanno lasciando la Regione a seguito degli ultimi sviluppi e che si possa aprire una nuova fase di pace e di mediazioni internazionali per trovare una soluzione in grado di conciliare le differenti posizioni in merito a questo spinoso conflitto”.