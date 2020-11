Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati, hanno arrestato per resistenza, lesioni ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, A.L.O., cubano di 43 anni.

Il fatto

Durante il pattugliamento, è stato notato dai poliziotti accovacciarsi tra le auto in sosta in via Germanico. Decisi a controllarlo, si sono avvicinati notando tra l’altro, che l’uomo non indossava la mascherina così come prescritto. l’episodio è avvenuto intorno alle 21 di ieri, in viale Giulio Cesare.

Alla richiesta degli agenti di indossarla il 43enne, ha iniziato ad inveire contro di loro ingiuriandoli e minacciandoli. Poi, ha iniziato a spingerli e a colpirli causando loro contusioni guaribili in 4 e 7 giorni di prognosi.