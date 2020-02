Una tragedia ha scosso il pomeriggio nella capitale. Intorno alle ore 18 della giornata odierna, domenica 23 febbraio 2020, un ragazzo di 33 anni, secondo le prime ricostruzioni originario dello Sri Lanka è stato investito da un convoglio che procedeva sui binari della Metro A, alla fermata Manzoni.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il convoglio, che stava sopraggiungendo proprio in quegli istanti, lo ha travolto in pieno, provocandone la morte immediata. Sul posto sono giunte immediatamente le autorità competenti, composte da Vigili del Fuoco e Polizia.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, anche se la ricostruzione iniziale sembra lasciare poco spazio alle interpretazioni. La circolazione della Linea A della Metro è andata in tilt: sospese le corse nella tratta tra Ottaviano e Anagnina, sostituite da navette, con conseguenti notevoli disagi per i pendolari.