Paura a Pomezia, esplosione al quinto piano di una palazzina

Paura in una palazzina di Pomezia dove, verso l’ora di pranzo, si è verificata una forte esplosione al 5 piano.

Ecco cosa è successo

Alle ore 13:30 circa, la Squadra 22A del Distaccamento VVF di Pomezia con l’ausilio di un’autoscala è intervenuta presso il Comune di Pomezia in Via Ugo la Malfa per un’esplosione al 5 piano di una palazzina.

La deflagrazione, le cui cause sono ancora in corso, ha fatto cadere una finestra che è precipitata sulle autovetture in sosta.

Le persone coinvolte hanno riportato lievi bruciature. Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza.