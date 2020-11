Pomezia, indagine al Comune. Il Sindaco: “Respingiamo le accuse”

Il Sindaco di Pomezia allontana tutte le accuse rivolte alla sua amministrazione. Ecco le sue parole

Indagine al Comune di Pomezia, le dichiarazioni del Sindaco Adriano Zuccalà

“Abbiamo appreso dell’indagine in corso dagli articoli di stampa – spiega il Primo Cittadino – All’Ente non è stato finora ufficializzato nulla, ma posso già da ora respingere al mittente tutte le accuse rivolte alla mia Amministrazione. Siamo a disposizione delle autorità competenti per ogni eventuale chiarimento, con la certezza che ognuno si assumerà le responsabilità delle azioni e dichiarazioni fatte”