Il maltempo sta creando più di qualche grattacapo a Colleferro. Difatti, in questi momenti, la viabilità su via Carpinetana sud sta subendo dei disagi. Si consiglia a tutti gli automobilisti di cambiare strada.

Il post del comune di Colleferro

Si comunicano problemi di viabilità causa maltempo in via Carpinetana sud, altezza Cubo. Si sconsiglia pertanto il transito in quella zona.