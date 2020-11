Tramite una nota, l’Amministrazione colleferrina rende nota la volontà di portar avanti la proposta di messa a disposizione dell’Auditorium Comunale-Fabbrica della Musica e del relativo parcheggio come spazio predisposto ai tamponi ai medici di base.

La nota del Comune di Colleferro

“Quest’oggi il distretto ASL di Colleferro ci ha chiesto di andare avanti sulla nostra proposta di messa a disposizione dell’Auditorium Comunale – Fabbrica della Musica e del relativo parcheggio affinché si possano fare i tamponi in carico ai medici di base.

Acconsentiamo naturalmente con la massima celerità mettendo a disposizione già dalla prossima settimana la struttura in oggetto. I medici di base che vorranno potranno recarsi lì coordinandosi con il distretto ASL ed effettuare i tamponi in tutta sicurezza, attraverso un vero e proprio secondo drive in.

Già la scorsa settimana avevamo, come Amministrazione, rivolto questa proposta ai medici di base; la stessa proposta rivolgeremo anche ai pediatri di libera scelta.

Chiederemo inoltre a Minerva un sostegno dal punto di vista della sistemazione e della pulizia dell’area. Nel mio ruolo di prima autorità sanitaria e di Sindaco relazionerò dettagliatamente sull’andamento della questione ai capi gruppo consiliari di Maggioranza e Minoranza”, così in una nota, il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna.

Foto di repertorio.