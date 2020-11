LAZIO ANAS: PER MEZZO PESANTE IN AVARIA, ISTITUITO TEMPORANEAMENTE IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA SS4 SALARIA

A causa di un mezzo pesante in avaria, è stato provvisoriamente istituito il senso unico alternato lungo la strada statale 4 “salaria”, all’altezza del chilometro 12, nel Comune di Roma.

Il veicolo, per cause in corso di accertamento, si è intraversato ed ha occupato parte della sede stradale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Foto di repertorio