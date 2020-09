A causa di un incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico la statale 4 “Salaria”, al chilometro 22 all’altezza di Monterotondo (Roma).

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto una moto ed un veicolo, causando il decesso di una persona

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Alle ore 17.10 circa,due squadre VVF ( 5A e 6A) stanno intervenendo per incidente stradale nel quale sono state coinvolte diverse autovetture delle quali due sono ribaltate. Al momento è chiuso il tratto Autostradale A1 Firenze-Roma tra ponzano Romano e bivio A1 direzione nord. L’ elisoccorso Pegaso 118 sta raggiungendo il luogo dell’incidente.

Alle ore 17:30 circa, sulla autostrada A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio A1/Diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze, a causa di un incidente avvenuto al km 527 in corrispondenza di uno scambio di carreggiata opportunamente segnalato, per consentire lavori di rifacimento della pavimentazione. Nell’incidente una vettura che procedeva lungo la corsia in deviazione verso Roma, dopo aver perso il controllo, ha invaso la corsia adiacente in cui il traffico procedeva in direzione Firenze, coinvolgendo altre due vetture. Due persone hanno perso la vita ed una è rimasta ferita.

Conseguentemente è stato chiuso l’allacciamento che dalla Diramazione Roma Nord conduce in A1 in direzione Firenze.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Al momento si registrano 3km di coda all’interno del tratto chiuso, 2 km di coda in corrispondenza dell’allacciamento A1/Diramazione Roma Nord verso Firenze e 6 km di coda tra Ponzano e l’allacciamento A1/Diramazione Roma Nord in direzione Roma. Si registrano anche 3 km di coda sulla Diramazione Roma Nord per chi è diretto in A1.

Agli utenti che da Roma sono diretti verso Firenze, si consiglia di procedere lungo la Diramazione di Roma Nord, uscire alla stazione di Fiano Romano, percorrere la Strada Provinciale Tiberina in direzione Nazzano e rientrare in A1 alla stazione di Ponzano Romano.

Chi dal G.R.A. è diretto in A1, potrà percorrere la SS3 Flaminia e entrare in A1 alla stazione di Magliano Sabina. Percorso inverso per chi da Firenze è diretto verso Roma.

Aggiornamento:

Due persone di genere femminile sono decedute mentre una terza di sesso maschile è stata trasportata in elisoccorso. Alle ore 19:00 circa, sulla autostrada A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio A1/Diramazione Roma nord e Ponzano Romano, in direzione Firenze, che era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto al km 527.

Sul luogo dell’evento, al momento, si circola su due corsie in entrambe le direzioni e si registrano 6 km di coda verso Roma, 5 km verso Firenze e 4 km sulla Diramazione Roma nord verso l’allacciamento con l’A1.