Polizia Locale, tutela della salute pubblica: oltre 8mila verifiche nel fine settimana. Limitati i comportamenti irregolari, registrati maggiormente in orario serale.

I controlli

Serrati i controlli in questo fine settimana da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica. Particolare attenzione sia alla formazione di possibili assembramenti nei parchi e nelle zone di interesse commerciale e turistico, sia all’osservanza delle altre disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, con verifiche mirate anche nelle ore serali e notturne. Oltre 350 gli agenti impegnati nel weekend per le attività di controllo anti-covid: dal litorale romano al Centro Storico sono stati più di 8mila gli accertamenti eseguiti.



Una vigilanza anti-assembramenti finalizzata anche a verificare il rispetto delle regole da parte dei locali pubblici e delle attività commerciali. Una ventina le violazioni riscontrate nel corso dei controlli serali, soprattutto da parte di minimarket, per la vendita di alcolici fuori orario, e di alcuni esercizi che hanno continuato a somministrare cibo e bevande sul posto oltre l’orario consentito. Altri illeciti hanno riguardato il mancato uso dei dispositivi di protezione da parte dei dipendenti dei locali e l’assenza di prodotti igienizzanti.

Una decina invece le persone sanzionate per il mancato uso della mascherina.