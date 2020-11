Che la questione dei disagi per quanto riguarda i trasporti a Roma sia cosa nota è ormai risaputo da diverso tempo, certo è che – tra guasti vari e limitazioni dovute per contrastare gli effetti del Coronavirus – sembra non esserci pace in questo periodo per i numerosi pendolari che quotidianamente usufruiscono dei mezzi pubblici nella capitale.

Disagi che, a partire dalla prossima settimana e per circa due mesi, riguarderanno entrambe le linee della metropolitana, costrette a subire chiusure temporanee a “scacchiera” vista la necessità di aggiornare i quadri elettrici di molte stazioni, ormai attivi da 40 anni e non più in grado di rispettare gli standard di sicurezza imposti, oltre che per lavori di manutenzione già previsti per quanto riguarda le scale mobili.

Un’opera articolata che, nel lungo periodo, dovrebbe garantire anche una maggior affidabilità dei trasporti, ma che causerà non pochi inciampi da qui fino all’inizio del 2021. In sette stazioni, divise equamente tra Linea A e Linea B, non sarà possibile garantire l’accesso agli utenti.

Di seguito, l’elenco previsto delle chiusure

Flaminio: chiusa dal 16 novembre fino al 22 novembre incluso.

Ottaviano: chiusa dal 25 al 28 novembre incluso

Vittorio Emanuele: chiusa dal 3 al 6 dicembre incluso

Lepanto: chiusa dal 2 al 5 gennaio incluso.

Spagna: chiusa dal 20 al 24 gennaio incluso

Barberini: chiusa dal 25 al 31 gennaio

Repubblica: chiusa dal 18 al 21 febbraio

Va inoltre ricordato che dal 5 ottobre è stata chiusa la stazione di Castro Pretorio per la sostituzione delle scale mobili. Un’operazione che riguarderà a breve anche la fermata Policlinico, che chiuderà i battenti dal 29 novembre.