A causa di un brutto incidente verificatosi intorno alle ore 12 della mattinata odierna, domenica 15 novembre 20120, sull’A24 Roma-Teramo, la Stazione di Tivoli è stata chiusa sia in entrata che in uscita per consentire le operazioni di sgombero.

Ancora da appurare la dinamica dell’incidente, che ha visto protagonisti due veicoli, entrati in collisione per motivi non precisati.

Al momento la situazione è in piena evoluzione: prontamente attivata la catena dei soccorsi, restano da valutare possibili conseguenze a livello di traffico per chi sta attualmente percorrendo il tratto in questione. La stazione di Tivoli, in attesa di nuovi aggiornamenti, rimane attualmente interdetta al traffico veicolare sia in entrata che in uscita.