Roma, lavori sulla Metro B: chiusa la stazione di Castro Pretorio

Nella giornata odierna, domenica 18 ottobre 2020, l’Astral ha comunicato la chiusura della fermata della Metro B Castro Pretorio a causa di alcuni lavori di manutenzione.

Per sopperire al disagio sono stati predisposti dei bus integrativi nelle fermate di Ponte Mammolo, Portonaccio, Policlinico e Termini, che effettueranno una fermata aggiuntiva in Via San Martino della Battaglia.

La fermata rimarrà chiusa sino al termine dei lavori, previsto per la giornata odierna.