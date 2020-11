Lazio, Covid-19: l’ISS mostra le tabelle di contagiosità. Rischio alto

L’Istituto Superiore di Sanità, durante l’ultima conferenza stampa, in alcune tabelle, oltre a mostrare le zone già ad alto contagio, ha mostrato le Regioni che potrebbero cambiare colore sulla base della contagiosità. Tra queste c’è anche il Lazio.

Lazio sorvegliata speciale: presto passerà alla zona rossa?

Un dato che potrebbe far allarmate e che vorrebbe poter dire una cosa sola: lockdown. Difatti, l’ombra della chiusura totale, in questi momenti, si sta abbattendo anche sulla Regione Lazio che, come la Sardegna, dagli esperti è considerata una zona ad alto rischio di contagiosità da Covid-19.

In questi giorni molti paesi hanno cambiato colore; tra questi ci sono Campania, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Marche. Per il Lazio, per ora, si parla di una classificazione complessiva del rischio alta e questo, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, potrebbe voler dire passare ad un lockdown nel giro di pochi giorni.

Per ora l’unica Regione ad essere a rischio moderato è la Regione Molise che rientra anche tra le zone con una capacità di monitoraggio «stabilmente sopra la soglia».