Firmata l’ordinanza di servizio da parte del Questore di Roma sulle nuove disposizione volte al contrasto e alla diffusione del virus Covid 19, gli agenti della Polizia di Stato dell’XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset hanno effettuato i primi controlli mirati a prevenire il rischio di assembramenti di persone all’interno di attività commerciali della Circoscrizione.

9 gli esercizi commerciali controllati e 49 le persone che non hanno rispettato le nuove misure.

Il primo locale che i poliziotti hanno controllato è un circolo privato gestito da un uomo con numerosi precedenti di polizia e frequentato da persone con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti hanno constatato che l’ingresso era consentito indiscriminatamente a tutti gli avventori i quali, non solo non indossavano mascherine di protezione, non rispettavano il prescritto distanziamento, fumando e bevendo birre.

Per questo, terminati tutti gli accertamenti, è stata inoltrata apposita segnalazione alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale al fine di predisporre il Decreto di chiusura da parte del Questore.

Il proprietario, invece, è stato denunciato per violazione art 110 TULPS (violazioni relative alle normative riguardanti sale da gioco).

Chiusa anche una palestra che stava esercitando attività, nonostante il divieto imposto dal D.P.C.M.: sanzionato sia il titolare che gli avventori. Infine sono state contestate ulteriori 15 sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 12 mila euro.