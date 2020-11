La Croce Rossa di Roma e Provincia è operativa in questi giorni anche nel sostegno verso le persone e le famiglie che più stanno risentendo le conseguenze economiche e sociali della pandemia. I Volontari di tutti i Comitati territoriali sono attivi nelle raccolte alimentari e nella distribuzione di buoni spesa o pacchi alimentari per chi ha bisogno. “Da inizio emergenza – dice la Presidente di CRI Roma Debora Diodati – stiamo dando sostegno anche attraverso la distribuzione di aiuti alimentari.

Purtroppo ora c’è un aumento di richieste da parte di chi per varie ragioni legate alla propria condizione lavorativa e sociale si trova in maggiore difficoltà economica. Soprattutto i nostri Volontari notano un aumento delle richieste da parte di donne sole con bambini che avevano lavori precari e spesso non regolari e che quindi rischiano di restare, oggi, maggiormente penalizzate. L’invito che rivolgiamo ai cittadini della Capitale e della Provincia è quello di sostenerci con la spesa solidale. Per chi ha bisogno di aiuto è possibile contattarci chiamando il numero verde della CRI 800.065510″.

L’appuntamento è sabato 21 e domenica 22 novembre

A Roma l’appuntamento per la raccolta alimentare è il prossimo fine settimana sabato 21 e domenica 22 novembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00 nella sede centrale di Via B. Ramazzini 37:

“Ci servono: pasta, riso, tonno, olio, latte, caffè biscotti, pannolini per bambini e prodotti per l’igiene personale”, questo l’appello dei Volontari della Croce Rossa romana diffuso sui social.

