Frana Via Traiana, incontro tra le autorità: possibile riapertura a breve

Nel pomeriggio odierno, giovedì 12 novembre 2020, si sono incontrati, in modalità on line, il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale Teresa Zotta, il Sindaco e il Vice Sindaco di Segni Piero Cascioli e Renato Cacciotti, i Consiglieri Metropolitani Caldironi Carlo, Mario Cacciotti, Giulio Cacciotti e Pierluigi Sanna e l’ingegnere Giampiero Orsini Capo Dipartimento della Viabilità dell’Ente metropolitano.

Il confronto si è concentrato per trovare soluzioni rapide riguardanti la via Traiana e la frana che da circa un anno impedisce la fruizione da parte dei cittadini di Segni e di tutto il territorio circostante.

In questi giorni inizieranno le indagini geologiche necessarie non solo per risolvere i problemi legati alla percorribilità della strada e al rispristino della zona interessata dalla frana, ma anche alla sicurezza e al contenimento del deflusso delle acque.

Si è concordato all’unanimità di chiedere agli uffici tecnici di accelerare i tempi dei lavori per tentare una riapertura a senso unico alternato della Via Traiana, mettendo in sicurezza la parte rimasta fruibile dalle vetture.

Si è anche deciso di avviare entro dieci giorni un lavoro complessivo di canalizzazione delle acque meteoriche che incrementerebbero la portata della frana.

Le preoccupazioni condivise da tutti i partecipanti riguardanti la Via Traiana e la SP 22 saranno valutate in questi giorni dal Vice Sindaco Teresa Zotta e dagli uffici di Città metropolitana, che saranno poi comunicati in una riunione aggiornata alla fine di questo mese.

Il Vice Sindaco metropolitano, lavorando assieme a tutti gli amministratori presenti, garantirà la massima attenzione a questa problematica, per assicurare alla comunità di Segni lo stesso impegno riservato a tutti i Comuni del territorio metropolitano.

I Consiglieri della Città metropolitana di Roma

Pierluigi Sanna

Mario Cacciotti

Giulio Cacciotti

Carlo Caldironi