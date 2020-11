Nella giornata odierna, giovedì 12 novembre 2020, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Monte Mario (8/A) è intervenuta per l’incendio di un’autovettura in via Monte della Capanna 119.

Al termine delle operazioni di spegnimento, la stessa squadra è stata poi dirottata insieme all’autobotte di Nomentano (Ab/6) dalla sala operativa in via Sebastiano Vinci, per l’incendio di una discarica all’interno del campo nomadi.

Una volta giunti sul posto, gli operanti hanno provveduto a sedare le fiamme, dove bruciavano elettrodomestici, materassi e diversi materiali di risulta. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale di Roma Capitale.

