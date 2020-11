Nell’ambito delle attività di controllo legate al rispetto delle normative anticovid, predidposte dalla Polizia Locale di Roma Capitale, nella giornata di ieri gli agenti del Gruppo Tintoretto hanno svolto verifiche mirare in vari quartieri del VIII Municipio.

Ecco tutti i dettagli

Gli accertamenti hanno riguardato più di 30 attività, tra esercizi commerciali e locali pubblici e oltre 40 strade nei vari quartieri come Marconi, S. Paolo, Garbatella, Roma 70,Ottavo Colle, Montagnola e Tor Marancia, per verificare il rispetto del provvedimento di limitazione della circolazione dopo le ore 22,00.

In collaborazione con la Asl Roma 2, le pattuglie hanno eseguito la chiusura di un’attività di somministrazione e vendita di prodotti alimentari in zona Ostiense. Qui, oltre alla presenza di blatte ed escrementi di topo in cucina e in altri locali, sono state rilevate numerose irregolarità amministrative e violazioni di alcune misure anti-contagio. Inoltre, nei congelatori, sono state trovate numerose derrate alimentari prive di regolari etichette riportanti le informazioni sugli alimenti. La merce, circa 40 kg, perlopiù carne, pesce e cibi precotti, è stata posta sotto sequestro ed a carico dei gestori sono state elevate sanzioni

per oltre 2000 euro.

Ulteriori accertamenti, svolti con il personale della Polizia di Stato, hanno riguardato gli avventori, per verificare eventuali violazioni delle disposizioni sulla quarantena.