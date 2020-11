Bellegra diventa protagonista di alcune scene della serie Tv “Romulus”, diretta dal regista Matteo Rovere.

Grotta dell’Arco in alcune scene della serie Tv “Romulus”

Romulus, serie tv divisa in 10 episodi che racconta le vicende precedenti alla nascita di Roma, in alcune scene verrà girata a Bellegra, noto comune della provincia di Roma situato sul Monte Celeste.

Come viene appreso, sembra che Matteo Rovere e il suo staff, abbia scelto proprio Bellegra per la bellezza della Grotta dell’Arco. La grotta prende il nome dalla presenza all’esterno di un caratteristico arco di roccia, testimonianza di una cavità appartenente allo stesso complesso poi crollata, si apre a 3 km dal centro di Bellegra, in un’area caratterizzata da intensi fenomeni carsici di superficie e di profondità in località Pantano, zona ottenuta nel 1911 dal prosciugamento di un preesistente lago per utilizzazione agricola.

Insomma, una location molto suggestiva per una serie Tv che, sicuramente, non deluderà le attese dei tanti spettatori.