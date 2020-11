Coronavirus a Grottaferrata: 143 i positivi a oggi. Le ultime novità

COVID-19 GROTTAFERRATA, 143 I RESIDENTI AD OGGI POSITIVI IN ARRIVO TAVOLO CONSILIARE PERMANENTE E NUMERO VERDE COMUNALE DEDICATI ALL’EMERGENZA SANITARIA: STRETTA SUI CONTROLLI IN CITTA’

Alla data di oggi, mercoledì 11 novembre 2020 nel territorio comunale di Grottaferrata i cittadini positivi al Covid-19 risultano essere 143 con 12 persone ricoverate in ospedale. I dati pubblicati nel grafico del Comune di Grottaferrata sono l’esito delle banche dati fornite dalla Direzione Generale della Asl Roma 6 integrati con contatto diretto sul campo.

Il sindaco Luciano Andreotti, di comune accordo con le forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia Locale) comunica in tal senso un ulteriore aumento dei controlli sulle attività commerciali e in particolar modo nei luoghi di aggregazione, onde evitare ulteriori aumenti dei contagi nel territorio comunale.

L’Amministrazione comunale, in particolare gli uffici di segreteria sotto il diretto coordinamento del sindaco e i Servizi Sociali comunali coordinati dalla dottoressa Patrizia Pisano sotto le direttive dell’assessora Tiziana Salmaso, nell’ormai lungo periodo di emergenza sanitaria iniziato nel mese di marzo e ancora in corso, continuano a svolgere azione di coordinamento e raccordo amministrativo di dati relativi all’andamento epidemiologico generale sul territorio comunale e tra i residenti di Grottaferrata.

TAVOLO CONSILIARE PERMANENTE E NUMERO VERDE COMUNALE IN ARRIVO: TORNA ANCHE IL SOS PSICOLOGICO – In particolare la scorsa settimana nel corso di una conferenza dei capigruppo ad hoc, presente l’assessora alle Politiche Sociali, si è deciso di istituire un tavolo consiliare permanente dedicato all’emergenza Covid-19.

E’ in fase di deliberazione l’istituzione di un numero telefonico unico per tutte le necessità dei cittadini in isolamento perché positivi o in quarantena cautelativa. Contestualmente tornerà il servizio telefonico di SOS Psicologico a cura del Comune di Grottaferrata.

Si rammenta a tutti i cittadini di Grottaferrata il rispetto delle norme preventive anti-contagio Covid -19 (uso della mascherina, lavaggio frequente delle mani, distanziamento interpersonale) e il rispetto di tutte le normative attualmente vigenti tra le quali il divieto di circolazione, salvo motivi di lavoro e salute, dalle ore 22 alle ore 5,00.