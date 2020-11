Riceviamo dall’attrice Simona Marchini in esclusiva questo ricordo del grande Gigi Proietti.

IL RICORDO DI SIMONA MARCHINI:”GIGI PROIETTI GENIO TOTALE E AMICO IMMENSO. UN PRIVILEGIO AVERLO AVUTO VICINO”

La regia dello spettacolo La Mostra di e con Simona Marchini, andato in scena nel recente Settembre Grottaferratese, è stata curata proprio dall’attore romano scomparso ieri.

Il sindaco di Grottaferrata, Luciano Andreotti e tutta l’Amministrazione comunale esprimono immensa gratitudine a Simona Marchini per il dono di pensieri e emozioni così profonde nelle quali tutta la Città di Grottaferrata, di cui proprio Simona Marchini è la migliore ambasciatrice possibile nel mondo del teatro, si rispecchia totalmente, condividendone appieno la commozione e l’affetto per il Maestro Gigi Proietti.

“Ricordare oggi Gigi Proietti mi commuove profondamente. Dire che era unico come artista e come persona suona scontato e pletorico anche se è la pura verità. Per me era un genio totale come nessun altro. E io ho avuto il privilegio di averlo vicino dal 2011 in poi.

In una serata fra amici mi sentì raccontare in chiave umoristica i lati più curiosi dei miei due matrimoni, uno calabrese e uno napoletano. Si divertì talmente che mi offrì la sua regia sulla storia della mia vita ambientata sullo sfondo della Nuova Pesa, galleria di famiglia fondata nel 1959 da mio padre. Idea luminosa suggerita da Arnaldo Colasanti (critico letterario e caro amico).

Così’ nacque per me l’esperienza più entusiasmante della mia vita artistica. E insieme la scoperta di affinità e cifra umana e etica che ci hanno legati, me e Gigi, in un vincolo meraviglioso di stima e complicità mai interrotta.

Sono felice del microscopico omaggio che sono riuscita con la complicità di Grottaferrata, a dedicargli con lo spettacolo “La Mostra”, vissuto con amore e dedizione e accolto dalla cara città che amo da una vita con affetto e calore.

Gigi è un gigante, un prodigio e un dono per tutti noi e non potrà sparire mai.

Era e resta un uomo e un artista senza confini, eterno.

Grazie Gigi, amico immenso”.